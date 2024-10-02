Бастрыкин контролирует расследование убийства женщины-опекуна в Железногорске

2 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин контролирует расследование уголовного дела об убийстве 52-летней женщины в Железногорске Красноярского края. Напомним, что под подозрением находится подросток, над которым горожанка оформила опеку 11 лет назад.
По предварительным данным, вечером 1 октября между 15-летним юношей и женщиной-опекуном вспыхнул конфликт на бытовой почве. Во время ссоры молодой человек схватился за нож и нанес жертве два удара в шею. После этого он лег спать, а утром спокойно пошел в школу.
Все это время в квартире в соседней комнате находилась мать опекуна — малоподвижная 86-летняя женщина, имеющая проблемы со слухом и зрением. Утром она обнаружила тело своей дочери и вызвала полицию.
Несовершеннолетнего задержали прямо во время занятий в школе. Сейчас он дает признательные показания.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют мотив, который побудил юношу пойти на страшный шаг.