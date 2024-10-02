Бастрыкин контролирует расследование убийства женщины-опекуна в Железногорске

По предварительным данным, вечером 1 октября между 15-летним юношей и женщиной-опекуном вспыхнул конфликт на бытовой почве. Во время ссоры молодой человек схватился за нож и нанес жертве два удара в шею. После этого он лег спать, а утром спокойно пошел в школу.