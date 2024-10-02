Ильназ Галявиев пытается оспорить изъятие доли квартиры в Казани

Заседание состоялось 1 октября. Как выяснилось, Галявиев имеет треть доли жилья. По его словам, родители сообщили ему об изъятии недвижимости. Он шокирован решением суда о продажи доли для покрытия морального ущерба. В связи с этим требует оспорить заключение.