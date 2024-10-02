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Ильназ Галявиев пытается оспорить изъятие доли квартиры в Казани

Ранее его недвижимость забрали для погашения ущерба перед потерпевшими.

Источник: Комсомольская правда

Ильназ Галявиев пытается оспорить изъятие доли квартиры в Казани на улице Туганлык. Ранее его недвижимость забрали для погашения ущерба перед потерпевшими при нападении на гимназию № 175, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Заседание состоялось 1 октября. Как выяснилось, Галявиев имеет треть доли жилья. По его словам, родители сообщили ему об изъятии недвижимости. Он шокирован решением суда о продажи доли для покрытия морального ущерба. В связи с этим требует оспорить заключение.

На заседании присутствовали и потерпевшие. Сам Галявиев участвовал в формате видеоконференции. Семьям погибших детей он обязан выплатить 22 миллиона рублей.