Ильназ Галявиев пытается оспорить изъятие доли квартиры в Казани на улице Туганлык. Ранее его недвижимость забрали для погашения ущерба перед потерпевшими при нападении на гимназию № 175, сообщили в пресс-службе Советского районного суда.
Заседание состоялось 1 октября. Как выяснилось, Галявиев имеет треть доли жилья. По его словам, родители сообщили ему об изъятии недвижимости. Он шокирован решением суда о продажи доли для покрытия морального ущерба. В связи с этим требует оспорить заключение.
На заседании присутствовали и потерпевшие. Сам Галявиев участвовал в формате видеоконференции. Семьям погибших детей он обязан выплатить 22 миллиона рублей.