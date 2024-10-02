Директора и зама Качугского лесхоза обвиняют во взятке в полмиллиона

Директор и заместитель получили за оформление такого договора взятку в полмиллиона рублей. Как отметили в прокуратуре Иркутской области, лесхоз из-за действий руководителей недополучил не менее 6,7 миллионов рублей. Сейчас правоохранители проводят ряд следственных действий. Их развитие находится на контроле надзорного ведомства. Обвинения уже предъявлены, а по решению суда фигуранты заключены под стражу.