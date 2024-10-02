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Директора и зама Качугского лесхоза обвиняют во взятке в полмиллиона

Руководители заключили договоры на реализацию древесины по заниженной цене в обход торгов
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области директору Качугского лесхоза и его заму предъявили обвинения в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в пресс-службе Следкома и прокуратуры области, еще летом 2023 года руководители лесхоза незаконно заключили договоры на реализацию поваленной древесины на 180 га в Киренском районе.

— Они заключали договоры с представителями коммерческих организаций на реализацию древесины в обход биржевых торгов по заниженной стоимости, в результате чего лесхозом не дополучен доход, — поделились следователи.

Директор и заместитель получили за оформление такого договора взятку в полмиллиона рублей. Как отметили в прокуратуре Иркутской области, лесхоз из-за действий руководителей недополучил не менее 6,7 миллионов рублей. Сейчас правоохранители проводят ряд следственных действий. Их развитие находится на контроле надзорного ведомства. Обвинения уже предъявлены, а по решению суда фигуранты заключены под стражу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Тайшета ответит в суде за организацию экстремисткой деятельности. Мужчина не стал отрицать свою вину.