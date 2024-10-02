Жителя Братска, осквернившего Мемориал Славы, заключили под стражу

Мужчине, осквернившему Мемориал Славы в Братске, избрали меру пресечения — сообщает СУ СК России по Иркутской области. Он и двое его подельников проведут в СИЗО два месяца.
— Напомним, 24 сентября компания молодых людей праздновали свадьбу в Братске. Были навеселе и решили сделать памятные фотографии возле Мемориала Славы. В погоне за хорошим фото один из них залез на памятник, который возвели к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — уточнили в ведомстве.
Молодожены и остальные гости свистели, кричали и танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника, вблизи Вечного огня. Компания была задержана, а полиция завела уголовное дело за вандализм, совершенный группой людей и публичное осквернение символов воинской славы.