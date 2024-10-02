Жителя Братска, осквернившего Мемориал Славы, заключили под стражу

— Напомним, 24 сентября компания молодых людей праздновали свадьбу в Братске. Были навеселе и решили сделать памятные фотографии возле Мемориала Славы. В погоне за хорошим фото один из них залез на памятник, который возвели к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — уточнили в ведомстве.