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В Волгограде 14-летняя школьница помогала обманывать пенсионеров

Полицейские задержали двух несовершеннолетних горожан.

Источник: РИА "Новости"

Они переводили деньги у граждан и переводили их телефонным аферистам.

16-летнего нигде не учащегося жителя Тракторозаводского района и 14-летнюю школьницу заподозрили в мошеннице. 9-классница и ее знакомые нашли в Интернете объявление с предложением о заработке.

Они должны были выполнять роль курьера — забирать деньги у волгоградцев, которым позвонили телефонные мошенники, а затем переводить большую часть суммы сообщникам, а себе оставлять процент.

Организаторы преступной схемы звонили жертвам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственник стал виновником ДТП. Чтобы избежать проблем с законом, они требовали передать деньги курьерам.

На уловки аферистов попались 2 пенсионерки из Дзержинского района. Они передали несовершеннолетним пособникам мошенников 175 тысяч рублей.

«Юные курьеры ошибочно полагают, что им удастся избежать уголовной ответственности. Для несовершеннолетних она наступает с 16 лет, в ряде случаев — с 14 лет», — напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.