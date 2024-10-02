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ДТП стало причиной пробки на въезде в Ростов со стороны Чалтыря

На въезде в Ростов-на-Дону собралась пробка из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Утром 2 октября на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Чалтыря собралась пробка из-за ДТП. Сложности с проездом сохраняются и около полудня, это видно на электронных картах.

В эти минуты машины стоят на некотором расстоянии от развязки Северного обхода донской столицы до улицы Малиновского, это примерно 2,5 км. Также небольшой затор отмечается во встречном направлении на улице Таганрогской.

В Госавтоинспекции не уточнили детали аварии, но отметили, что транспорт получил механические повреждения. Пострадавших нет. Движение в районе происшествия не перекрывали.