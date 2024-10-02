ДТП стало причиной пробки на въезде в Ростов со стороны Чалтыря

Утром 2 октября на въезде в Ростов-на-Дону со стороны Чалтыря собралась пробка из-за ДТП. Сложности с проездом сохраняются и около полудня, это видно на электронных картах.
В эти минуты машины стоят на некотором расстоянии от развязки Северного обхода донской столицы до улицы Малиновского, это примерно 2,5 км. Также небольшой затор отмечается во встречном направлении на улице Таганрогской.
В Госавтоинспекции не уточнили детали аварии, но отметили, что транспорт получил механические повреждения. Пострадавших нет. Движение в районе происшествия не перекрывали.