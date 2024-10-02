Председатель Мингорисполкома раскрыл причины подтоплений в Минске

У Кухарева состоялась встреча с учащимися и трудовым коллективом филиала БГЭУ «Минский торговый колледж». К председателю Мингорисполкома поступил вопрос о подтоплениях в столице Беларуси. По его словам, глобальных подтоплений не фиксируется. Как отметил Кухарев, на то, чтобы вода ушла, требуется от одного до полутора часов. Однако в текущем году на ситуацию оказало влияние количество осадков, которое было рекордным. Кроме того, фактором стало расширение минского метро.



Кухарев заверил, что каждый год принимаются меры, направленные на минимизацию проблем с подтоплениями. Среди таких мероприятий он выделил очистку ливневых канализаций, реконструкцию очистных сооружений и увеличение дождевых колодцев.