«Внешность и голос подруги, но это точно не она»: как студентка из Иркутска по одной детали разоблачила мошенников

— Когда мне поступил первый звонок от знакомой, я сначала ничего не поняла, — признается девушка. — О каких деньгах идет речь? Растерялась, но потом пришло понимание. А следом страх. Я сама начала обзванивать знакомых и предупреждать их о ситуации. Кому-то я успела сообщить, кому-то нет. Мошенники, взломавшие мой аккаунт, написали и родным. Хорошо, что они связались со мной и не успели отправить деньги. Я только и успевала отвечать на звонки и сообщения, доказывая, что я это не я, и деньги мне не нужны.