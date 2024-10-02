«Внешность и голос подруги, но это точно не она»: как студентка из Иркутска по одной детали разоблачила мошенников

«Привет. Я забыла банковскую карту дома. Отправь, пожалуйста, 5 тысяч на карту моего друга. Я верну, как только буду дома» — именно такое сообщение из мессенджера высветилось на экране телефона 24-летней студентки Виктории из Иркутска.
Девушка поспешила открыть чат, ведь сообщение отправила близкая подруга Лера. Она записала «кружочек», то есть видеоселфи. Подруги привыкли так с другом обмениваться информацией, общаться. Но Викторию увиденное взбудоражило. Казалось, в чем подвох? На экране телефона определенно была Лера. Внешность, голос, мимика и повадки, — все выглядело максимально естественно. Но Вику насторожило содержание сообщения. Подруга просила деньги.
— Я знаю Леру с самого детства, и она ни разу не брала и не давала в долг. Это ее своеобразное кредо, о котором Лера говорила друзьям неоднократно. Я была в замешательстве. Сразу подумала, что-то здесь не так…
И поэтому, не мешкая, набрала номер Леры, но не в мессенджере, а с помощью обычной сотовой связи:
— Привет. Что с тобой вдруг произошло, что ты занимаешь 5 тысяч?
— У тебя тоже уже попросили деньги от моего имени? — ответила Лера вопросом на вопрос.
— Да… И я подумала, как это странно.
— Меня взломали. Не переводи никакие деньги! — последовал команда от Леры. — Ты уже седьмая из тех, кто позвонил мне. Пожалуйста, предупреди всех, кого только сможешь.
Названивая друзьям и близким, оповещая о мошенниках, Лера в параллель судорожно пыталась вернуть себе аккаунт в месенджере, который и взломали.
— Когда мне поступил первый звонок от знакомой, я сначала ничего не поняла, — признается девушка. — О каких деньгах идет речь? Растерялась, но потом пришло понимание. А следом страх. Я сама начала обзванивать знакомых и предупреждать их о ситуации. Кому-то я успела сообщить, кому-то нет. Мошенники, взломавшие мой аккаунт, написали и родным. Хорошо, что они связались со мной и не успели отправить деньги. Я только и успевала отвечать на звонки и сообщения, доказывая, что я это не я, и деньги мне не нужны.
Заблокировать аккаунт от мошенников оказалось не так-то просто. Спасло только то, что у Леры сохранился доступ к номеру телефона, на который был зарегистрирован профиль. Наконец, Лера смогла попасть на свою же страницу.
— Позже Вика показала мне кружки из мессенджера, где «я» прошу деньги. Визуально все выглядело настолько реалистично, что не поверить просто невозможно. Я бы и сама купилась!
Как такое возможно? Лера началась разбираться. Этот способ мошенничества называют «дипфейком». Аферисты активно используют нейросети. Сначала взламывают аккаунт, получают доступ к личным данным — перепискам, чатам, фото. А после подключают искусственный интеллект. А нейросети способны «придумать» любое видео с любы из нас, заговорить голосом любого человека. Использую голосовые сообщения, создают на их основе другие, из фото и видео «лепят» свои ролики. Дальше — уже дело техники.
Самое обидное для Леры в этой ситуации — некоторые из знакомых поверили мошенникам и отправили деньги.
— Знаю, что трое точно отправили — тысячу рублей, 500 рублей, — говорит девушка. — Теперь чувствую себя виноватой.