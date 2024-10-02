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Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением людей в суше-баре Керчи

Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту пищевого отравления жителей в Крыму. Люди попали в больницу после заказа еды из суши-бара, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на СУ СКР.

В социальных сетях появилась информация о том, что на выходных жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. Сейчас всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты исследований.

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК