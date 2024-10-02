Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением людей в суше-баре Керчи

В социальных сетях появилась информация о том, что на выходных жители Керчи заказывали на дом еду из суши-бара, после чего почувствовали признаки отравления и обратились с идентичными симптомами в медицинские учреждения. Сейчас всем гражданам оказывается квалифицированная помощь, ожидаются результаты исследований.