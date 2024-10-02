249 детей эвакуировали из детского садика в Петербурге из-за задымления

Утро 2 октября в детском садике № 5к3 при средней школе № 376 на Идрицкой улице в Петербурге выдалось тревожным. По коридорам и залам начал распространяться дым, из-за чего из здания немедленно эвакуировали 249 детей и 45 сотрудников. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник.