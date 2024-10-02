249 детей эвакуировали из детского садика в Петербурге из-за задымления

Утро 2 октября в детском садике № 5к3 при средней школе № 376 на Идрицкой улице в Петербурге выдалось тревожным. По коридорам и залам начал распространяться дым, из-за чего из здания немедленно эвакуировали 249 детей и 45 сотрудников. Об этом SPB.KP.RU сообщил источник.
— Произошло короткое замыкание, без горения в слаботочной сети. Сейчас помещения проветривают. Малышей перевели в соседний корпус школы, — рассказал собеседник.
К счастью, во время происшествия в Московском районе никто не пострадал. Что стало причиной замыкания, выясняется.
Напомним, ночью 2 октября в результате ночного пожара в доме № 72к1 на Бухарестской улице погибла женщина. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире. Стихия охватила 15 квадратных метров жилья. Потушить возгорание удалось силами 15 спасателей с привлечением трех пожарных машин. На это им потребовалось 34 минуты. Обстоятельства происшествия со смертельным исходом во Фрунзенском районе уточняются.