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Ушла в магазин и не вернулась: в Шелехове загадочно пропала 36-летняя женщина

36-летнюю Надежду Чичиланову разыскивают в Шелехове.

Источник: Комсомольская правда

Помогите найти человека! Очередной такой призыв разместили волонтёры в соцсетях. При странных обстоятельствах пропала 36-летняя Надежда Чичиланова. Как стало известно КП-Иркутск, еще 26 сентября женщина вышла из дома, отправилась в магазин и исчезла. С тех пор ее никто не видел. Телефон женщины вне зоны доступа. Полиция вместе с волонтерами обыскивает окрестности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

— Приметы пропавшей: в тот день Надежда была одета в леопардовую рубашку, черную кожаную куртку с вязаными рукавами, голубые джинсы, туфли черного цвета. Женщина ростом 170 сантиметров, среднего телосложения. У нее карие глаза и короткая стрижка — каскад.

Дома Надежду ждет семья.

Дома Надежду ждет семья. Фото: отряд 111.62.