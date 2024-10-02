Ушла в магазин и не вернулась: в Шелехове загадочно пропала 36-летняя женщина

Помогите найти человека! Очередной такой призыв разместили волонтёры в соцсетях. При странных обстоятельствах пропала 36-летняя Надежда Чичиланова. Как стало известно КП-Иркутск, еще 26 сентября женщина вышла из дома, отправилась в магазин и исчезла. С тех пор ее никто не видел. Телефон женщины вне зоны доступа. Полиция вместе с волонтерами обыскивает окрестности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.