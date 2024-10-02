В Уфе под колесами поезда погиб мужчина. В Башкирии выясняются обстоятельства смертельного травмирования на железной дороге, сообщают в Центральном МСУТ СК России.
Сообщается, что вечером 1 октября мужчина оказался на путях вблизи железнодорожной станции Черниковская Куйбышевской железной дороги. Машинисту предотвратить наезд не удалось. Пострадавший в результате наезда получил травмы и скончался.
Следователи управления на транспорте организовали проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».