При лобовом столкновении легковушек в Полоцком районе пострадали два человека

ДТП случилось утром 2 октября на подъезде к Новополоцку от автодороги Р45. По предварительным данным, со стороны города за рулем BMW ехал 23-летний водитель. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot под управлением водителя 1984 года рождения.



Водитель BMW и 33-летняя пассажир Peugeot в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.



В УГАИ УВД Витебского облисполкома напоминают, что во избежание аварий и для снижения тяжести их последствий водителям важно выбирать безопасную скорость, отказаться от резких маневров, а перед выездом на встречную полосу убедиться в безопасности. Все, кто находится в транспортном средстве, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.