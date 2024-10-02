В сентябре троих пропавших волгоградцев нашли мертвыми

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» из Волгоградской области подвели итоги работы за сентябрь 2024 года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы, в прошлом месяце поступила 41 заявка о пропавших жителях. Благодаря неравнодушным волгоградцам, которые все свободное время посвятили помощи людям, удалось отыскать живыми и здоровыми 24 человека. Три волгоградца, к сожалению, погибли.
Также волонтеры отыскали родственников 2 пропавших, отвезли домой 4 человека, установили личности еще 3. Не нашли 2 волгоградцев, еще 2 заявки проверяются. Один запрос направили в «Жди меня».
— Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800)700−54−52, — уточнили поисковики.