В сентябре троих пропавших волгоградцев нашли мертвыми

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» из Волгоградской области подвели итоги работы за сентябрь 2024 года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы, в прошлом месяце поступила 41 заявка о пропавших жителях. Благодаря неравнодушным волгоградцам, которые все свободное время посвятили помощи людям, удалось отыскать живыми и здоровыми 24 человека. Три волгоградца, к сожалению, погибли.