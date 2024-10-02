В Ростовской области двое мужчин ограбили православный храм на 340 тысяч рублей

В Ростовской области двое мужчин украли из храма крестики, подвески, кольца и лжицы на 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, подозреваемыми оказались жители Красного Сулина 39 и 45 лет. Они тайно пробрались в храм станицы Старочеркасской и вынесли 160 различных изделий.
— Потом подельники временно залегли на дно. Новая попытка кражи не удалась, и они ретировались ни с чем, — сообщили в МВД.
У подозреваемых уже изъяли часть похищенного, возбуждены уголовные дела (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). На время следствия задержанных взяли под стражу.