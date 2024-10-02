Запретить онлайн кредитование казахстанцев предложил депутат мажилиса

По его словам, небольшой анализ данных, актуальных на сегодня, показывает: из 85 уголовных дел по мошенничеству в сфере кредитования, по половине сроки досудебного расследования прерваны, потому что полиция не может установить преступников, а более чем по половине из 813 уголовных дел по мошенничеству с использованием платежных карт сроки досудебного расследования прерваны по той же причине или из-за нахождения подозреваемых вне пределов юрисдикции РК.