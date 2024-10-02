Астана. 2 октября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Запретить онлайн кредитование казахстанцев предложил депутат мажилиса Казахстана Магеррам Магеррамов.
«Предлагаем Национальному банку РК принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг как инструмента мошенничества путем установления запретов на электронное кредитование граждан», — сказал Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании мажилиса РК в среду.
По его словам, небольшой анализ данных, актуальных на сегодня, показывает: из 85 уголовных дел по мошенничеству в сфере кредитования, по половине сроки досудебного расследования прерваны, потому что полиция не может установить преступников, а более чем по половине из 813 уголовных дел по мошенничеству с использованием платежных карт сроки досудебного расследования прерваны по той же причине или из-за нахождения подозреваемых вне пределов юрисдикции РК.
Преступления данной категории не раскрываются. Граждане годами обивают пороги органов досудебного расследования в поисках правды и справедливости и вынуждены на протяжении долгих лет выплачивать кредиты по займам, которые, по мнению депутата, стали предметом мошенничества.
«Признаем, что мы фактически бессильны против киберпреступлений, и только принятием категоричных мер мы на корню сможем исключить дальнейшее процветание мошенничества в сфере электронного кредитования и с использованием платежных карт, сократить количество граждан, поневоле закредитованных на фоне уголовных преступлений, сократить количество невольных соучастников преступлений — дропперов, возраст которых иной раз не достигает и 25 лет», — добавил Магеррамов.