Диверсантам, готовившим теракт в Приморье, вынесли приговор

По данным суда, эти люди в разных составах с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных объектах, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения в Москве и Красноярском крае. Также они готовились поджечь многоцелевые истребители в воинской части Приморского края.