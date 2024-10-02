Диверсантам, готовившим теракт в Приморье, вынесли приговор

Приговор вынесли 12 диверсантам, готовившим террористический акт в Приморье, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
Неустановленное лицо создало преступную группу, которая действовала для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, а также для дестабилизации власти государства. Также группа должна была влиять на принятие решения о прекращении участия в спецоперации.
Участниками преступного сообщества суд назвал Бегояна, Шехтера, Нижегородова, Елизарова, Туртугешеав, Кусонца, Игамбердиева, Кириллова, Зельцева, Демешова, Нематуллоева и Волобуева. Пособником был Нифонтов.
По данным суда, эти люди в разных составах с декабря 2022 года по январь 2023 года совершили 13 диверсий на стратегических транспортных объектах, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения в Москве и Красноярском крае. Также они готовились поджечь многоцелевые истребители в воинской части Приморского края.
Кусонца приговорили к 23 годам лишения свободы, из них первые 6 лет он должен будет провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Туртугешеву предстоит 21 год заключения, из них 5,6 года в тюрьме, далее в колонии строгого режима.
Бегояну наказание частично сложили с приговором Центрального окружного военного суда. Он будет отбывать 20 лет, из них первые 5,6 года в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Демешова приговорили к 19 годам, из них 5 лет в тюрьме, далее — в колонии строгого режима.
Остальные участники преступной группы получили наказания от 8,5 года до 16 лет. Их пособника приговорили к 4 годам заключения. Также суд удовлетворил гражданские иски. Приговор ещё не вступил в законную силу.