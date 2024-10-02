В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

Как рассказали очевидцы, пожар начался около 14:00 с гримерного помещения. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Через некоторое время из здания театра вынесли тело человека без сознания — мужчина был покрыт копотью, а его лицо обгорело. Мужчину спустили с четвертого этажа. Как позже «КП-Екатеринбург» рассказал прокурор Кировского района Максим Борзенцов, пострадавший погиб.