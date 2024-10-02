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В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

Из горящего здания Театра музкомедии вынесли мужчину без сознания с обгоревшим лицом.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 2 октября загорелось здание Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии по адресу проспект Ленина, 47. Известно об одном пострадавшем, сообщает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

Как рассказали очевидцы, пожар начался около 14:00 с гримерного помещения. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Через некоторое время из здания театра вынесли тело человека без сознания — мужчина был покрыт копотью, а его лицо обгорело. Мужчину спустили с четвертого этажа. Как позже «КП-Екатеринбург» рассказал прокурор Кировского района Максим Борзенцов, пострадавший погиб.

Спасаясь от пожара, люди вылазили из окон на крыши, откуда их снимали пожарные. Чтобы освободить помещения от задымления, сотрудники МЧС разбивали окна в горящем здании. По словам работников театра, возгорание могло начаться из-за проводки.

— Пожар начался в гримерке у хора. Мы попытались [выйти], но не получилось. Был дым, невозможно было дышать, — делится сотрудница театра, спасавшаяся от огня на крыше здания.

По данным МЧС России, на момент 14:38 пожар был локализован. В помещении на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров загорелись вещи.

— Огнеборцы МЧС проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники, — передает пресс-служба МЧС.

Ранее проверку в связи с ЧП начала прокуратура, сообщает пресс-служба областного ведомства. Также в связи с пожаром частично перекрыли движение по улице Карла Либкнехта.

UPD: На момент 15:00 эвакуация здания Театра музкомедии завершена. Пожарные сложили выдвижные лестницы. Самостоятельно горящий театр покинули 105 человек. Еще пятерых пожарные спустили по пожарной автолестнице, а одного — эвакуировали с помощью спасустройства.

МЧС
пожары