В Башкирии экс-сотрудники колледжа присвоили более 9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2015 года по 2021 год работники бухгалтерии изготовили подложные платежные поручения, куда внесли недостоверные сведения о получателях выплат, предназначавшихся на обеспечение стипендией, в том числе детей-сирот. Они включали в реестры ложные сведения о суммах денежных средств, подлежащих перечислению как самим, так их знакомым и родственникам. Таким образом они похитили более 9 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.