В Башкирии экс-сотрудники колледжа присвоили более 9 млн рублей.

Благовещенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших и действующих четырех сотрудников бухгалтерии ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж по статье «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2015 года по 2021 год работники бухгалтерии изготовили подложные платежные поручения, куда внесли недостоверные сведения о получателях выплат, предназначавшихся на обеспечение стипендией, в том числе детей-сирот. Они включали в реестры ложные сведения о суммах денежных средств, подлежащих перечислению как самим, так их знакомым и родственникам. Таким образом они похитили более 9 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Трое подсудимых признали вину, в обеспечительных целях на их имущество в виде земельных участков и автомобилей наложен арест.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4-х до 6 лет условно с испытательным сроком от 5 до 6 лет, а также удовлетворил требования прокуратуры о взыскании суммы ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.