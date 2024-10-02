Шухрат Ибрагимов назначен главой ERG

Астана. 2 октября. КазТАГ — Шухрат Ибрагимов назначен главным исполнительным директором Eurasian Resources Group (ERG), сообщает пресс-служба компании.
«Шухрат Ибрагимов назначен CEO (Главным исполнительным директором) группы», — сказано в сообщении.
До него данную должность занимал более десяти лет Бенедикт Соботка.
Также отметим, что отец Шухрата Ибрагимова был одним из основателей ERG.
«Мой отец, Алиджан Рахманович Ибрагимов, ушедший из жизни в 2021 году, является также одним из отцов — основателей ERG. Он нес ERG в своем сердце и передал эту любовь мне», — сказал при назначении Ибрагимов.
Ранее Шухрат Ибрагимов работал первым заместителем главного исполнительного директора группы. Также, по словам компании, он обладает обширной экспертизой, приобретенной на позициях — председателя Наблюдательного совета управляющей компании ERG в Казахстане, члена совета директоров ERG S.à r.l. и, с недавнего времени, председателем совета директоров.