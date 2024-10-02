Грузовик сбил внезапно выбежавшего на Заславское шоссе лося

По предварительной информации, сегодня около 6.50 30-летний водитель GAZ, двигаясь по Заславскому шоссе, сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.



Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными в пути. «Если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость, вплоть до остановки, и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может напугать животное, сделав его поведение непредсказуемым, и изменить траекторию его движения», — напомнили стражи дорог.