Мать двоих детей приехала в Ангарск, постучалась в квартиру и попросила стакан воды. Все закончилось преступлением

Кого вы думаете увидеть, когда раздается неожиданный звонок в дверь? Перечислять можно долго — курьера, знакомого, специалиста управляющей компании или соседа, но пенсионеру из Ангарска «посчастливилось» встретить «гадалку»… В апреле 2024 года 42-летняя мать двоих детей вместе со знакомыми на попутках добрался до города нефтехимиков и зашла в первый же подъезд.