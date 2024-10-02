Мать двоих детей приехала в Ангарск, постучалась в квартиру и попросила стакан воды. Все закончилось преступлением

Кого вы думаете увидеть, когда раздается неожиданный звонок в дверь? Перечислять можно долго — курьера, знакомого, специалиста управляющей компании или соседа, но пенсионеру из Ангарска «посчастливилось» встретить «гадалку»… В апреле 2024 года 42-летняя мать двоих детей вместе со знакомыми на попутках добрался до города нефтехимиков и зашла в первый же подъезд.
— Постучавшись в дверь одной из квартир, женщина попросила стакан воды. Войдя в доверие хозяина квартиры, незнакомка сообщила, что на нем порча, но она может помочь. Пенсионер согласился ведь по его мнению, ему действительно не везло, — сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.
Войдя в квартиру «гадалка» попросила принести для ритуала золотые кольца и простынь. Мужчина-инвалид без малейшего намека на сомнения дал необходимый инвентарь. Обряд был проведен, «порча снята». Единственное условие — не открывать сверток до утра, но увы сибиряк не смог сдержаться. Ведомый уже появившимися сомнения он раскрыл простынь и обнаружил, что драгоценности пропали.
— О случившемся пострадавший сразу сообщил в полицию. Сумма причиненного материального ущерба составила 18900 рублей. Спустя несколько дней преступницу задержали, — сообщили в Ангарском горсуде.
Была порча на самом деле или нет правоохранители не поделились. «Гадалкой» оказалась жительница Тулунского района, которую уже не раз замечали в подобных махинациях. Отрицать вину женщина не стала, а наоборот извинилась, вернула украденные два кольца и моральный ущерб — четыре тысячи рублей.
— В отношении нее судом применена отсрочка отбывания реального наказания до достижения ее младшим ребенком 14 лет. Но подсудимая вновь совершила преступление, — рассказали в суде.
Тулунскую «гадалку» признали виновной в совершении преступления и назначили 2,7 года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу и женщина может его обжаловать.