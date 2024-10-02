В Новосибирске у самолета S7 во время взлета отказал турбодвигатель

2 октября в аэропорту Толмачево произошел крайне тревожный инцидент с самолетом авиакомпании S7, который собирался выполнить рейс Новосибирск — Москва.
— В 07 часов 58 минут по московскому времени экипаж воздушного судна Airbus А-321 был вынужден прервать взлет из-за помпажа двигателя силовой установки номер № 2, — сообщил телеграм-канал Aviaincident.
Помпаж — это нарушение в работе авиационного турбореактивного двигателя, которое приводит к его разрушению.
Ранее мы писали, что 30 сентября в новосибирском Толмачево самолет Airbus А-320 авиакомпании S7 так же не смог взлететь по техническим причинам.
Помимо этого, 28 сентября летевший из Новосибирска самолет S7 экстренно сел из-за больного пассажира.