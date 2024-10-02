Умер пострадавший при пожаре в екатеринбургском театре музкомедии

Ранее ЕАН писал, что в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина начался пожар в здании музкомедии. По сообщению МЧС, пожар начался в одном из помещений на четвертом этаже театра. Пока неизвестна причина возгорания, но предположительно произошло короткое замыкание. Люди, находившиеся неподалеку от очага пожара, не смогли выйти на лестницу, и, разбив стекло, вылезли на крышу. Сотрудники МЧС сняли пять человек с крыши театра по лестнице. Также эвакуированы 105 человек из самого театра.