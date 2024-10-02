Глава Перми назвал причину затопления набережной в Кировском районе

Глава Перми Эдуард Соснин выехал на набережную Камы в Кировском районе, где сегодня затопило часть территории. Виной всему оказался прорыв сетей холодного водоснабжения на улице Кировоградской. Мэр оценил последствия коммунальной аварии и взял ситуацию на личный контроль.
В своем telegram-канале Эдуард Соснин сообщил, что предварительной причиной случившегося стало повреждение водопровода во время работ подрядчика, который рядом строит жилой дом. Из-за большого количества воды со стройплощадки смыло грунт и песок. В результате чего, песок оказался на набережной, газонах, лестницах, а также забил ливневую канализацию и повредил часть зеленых насаждений.
Сейчас на месте коммунальной аварии работают представители компании «Новогор-Прикамье», «ТехДорГрупп», «Пермблагоустройства» и районной администрации. В ближайшее время специалисты обследуют поврежденный участок трубопровода и территорию рядом с ним, а затем приступят к ремонтным работам на сетях. После этого начнутся восстановительные работы по благоустройству набережной.
Напомним, коммунальная авария в Закамске произошла утром в среду, 2 октября. Из-за прорыва специалисты переключили сети для обеспечения водоснабжения жилых домов. В настоящее время дополнительного отключения воды в районе не планируется. Пока без холодной воды осталось только здание ДК им. С. М. Кирова.