Глава Перми назвал причину затопления набережной в Кировском районе

Сейчас на месте коммунальной аварии работают представители компании «Новогор-Прикамье», «ТехДорГрупп», «Пермблагоустройства» и районной администрации. В ближайшее время специалисты обследуют поврежденный участок трубопровода и территорию рядом с ним, а затем приступят к ремонтным работам на сетях. После этого начнутся восстановительные работы по благоустройству набережной.