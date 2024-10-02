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Мужчина утонул в канализационном колодце в Полоцком районе

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в канализационном колодце утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в ОСВОД.

Инцидент произошел вечером 1 октября. Погибшего обнаружили в заполненном сточными водами канализационном колодце диаметром 0,6 м, глубиной 2,5 м. Сам колодец находился между частными жилыми домами.

Утонувшим оказался не работавший мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

несчастный случай