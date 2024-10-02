Мужчина утонул в канализационном колодце в Полоцком районе

Инцидент произошел вечером 1 октября. Погибшего обнаружили в заполненном сточными водами канализационном колодце диаметром 0,6 м, глубиной 2,5 м. Сам колодец находился между частными жилыми домами.



Утонувшим оказался не работавший мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.