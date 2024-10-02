Выбили дверь и махали топором: Под Ростовом шестиклассницы разгромили чужой дом ради забавы

Ученицы шестого-седьмого классов, а также один мальчик-ровесник пробрались в чужой дом через окно. Свои приключения документировали на камеру мобильника. На кадрах видно и слышно, как подростки радуются своему поступку. И создается ощущение, что они даже им в чем-то гордятся.