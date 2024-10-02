Выбили дверь и махали топором: Под Ростовом шестиклассницы разгромили чужой дом ради забавы

В одном из сел Ростовской области девочки-подростки придумали странное развлечение. Подруги через окно пролезли в дом местного жителя и устроили там разгром. Причем, весь процесс сняли на видео. Происходящее их явно веселило.
«ТЕПЕРЬ НЕ НАДО В ОКНО!».
Как рассказали местные жители «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», ученицы улучили момент, когда собственник флигеля уедет в донскую столицу по делам. В маленьком селе ведь не сложно узнать, чем занят сосед.
Ученицы шестого-седьмого классов, а также один мальчик-ровесник пробрались в чужой дом через окно. Свои приключения документировали на камеру мобильника. На кадрах видно и слышно, как подростки радуются своему поступку. И создается ощущение, что они даже им в чем-то гордятся.
Оказавшись в чужом доме, школьницы первым делом занялись входной дверью. Две подруги с нескольких ударов ногами выбили ее. Об этом восторженно сообщили остальным участница погрома.
— Раз, два, три, — кричали приятельницы, нанося ногами последние сокрушительные удары. — Все! Мы выбили дверь. Девочки, теперь не надо в окно!
«КОГО ПОД НОЛИК?».
Затем школьницы начали изучать содержимое шкафов и ящиков. Наткнувшись на пену для бритья, они выдавили ее на пол.
— Нарисуй ею еще улыбку, — посоветовала одна другой.
Тем временем, за кадром слышится голос единственного в этой компании мальчика, который предложил поесть. Третья же школьница тем временем вооружилась топором и с азартом рубила им видеокассеты.
Позже незванные гости изучили содержимое папки с документами хозяина домовладения. А потом заинтересовались электробритвой.
— Бриться будем? Кого побреем? Кого под нолик? — шутят они на камеру.
В общем, хозяина, вернувшегося домой, ждал очень неприятный сюрприз…
«А ЕСЛИ ОНИ ЗАВТРА ТОПОРОМ НЕ КАССЕТУ, А ГОЛОВУ?».
Но, к счастью для него, девочки зачем-то выложили ролик со своими похождениями в сеть. Кадры взорвали местные чаты, вызвав волну негодования у людей. А установить личности главных героев видео не составило труда.
— А если они завтра топором не кассету, а голову кому-нибудь разобьют? Это же ужас! Как так можно себя вести, да еще и девочкам?! — поделилась своими эмоциями с корреспондентом «Комсомольской правд — Ростов-на-Дону» одна из жительниц этого села.
Известно, что родители девочек-подростков быстро возместили ущерб хозяину разгромленного дома. Взрослые сделали все, чтобы дочки не попали в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних.
Вот только ученицы, выложив кадры в сеть, сами выкопали себе яму. Ролик уже попал в поле зрения силовиков, и теперь по данному факту начата проверка.