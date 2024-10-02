СК предъявил обвинение по делу о гибели ребенка под канализационной трубой

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Следователи установили обстоятельства гибели четырехлетнего ребенка в Лиде в августе прошлого года, сообщили в Управлении следственного комитета по Гродненской области.
Уточняется, что на месте трагедии ранее располагалась детская игровая площадка. Дети забирались на трубы и прыгали вниз, расталкивали, катали по земле, а в этот момент сверстники перебегали перед трубами либо находились внутри них.
В УСК также сообщили, что в ходе расследования осмотрено место происшествия, допрошены в том числе руководство и работники строительной организации и очевидцы, находившиеся в момент трагедии рядом с местом происшествия.
Как уточнили в УСК, место хранения труб огорожено не было. Установлено также, что участок для хранения не был предусмотрен ни проектной, ни технологической документацией.
Главный инженер рассказал следователю, что предупреждал руководителя о нарушениях хранения труб и необходимости согласования такого решения с заказчиком и проектной организацией. Но директор, как следует из показаний, информацию проигнорировал, сказав, что ответственность за свое решение понесет сам.
«Чтобы избежать ответственности, 40-летний директор попытался скрыть факт преступления: на одном из листов стройгенплана после гибели мальчика дорисовал обозначение площадки для хранения негорючих материалов».
Уточняется, что следователи изучили проект с дорисованным обозначением. Также назначалась судебная техническая экспертиза, по заключению которой подтвердилось, что план дорисован с использованием чернил и электрофотографической печати.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что мужчина дважды распоряжался о незаконном составлении документации, дающей право на получение годовых бонусов при выполнении прогнозных показателей. Причем за это директору причиталась выплата. Выяснилось, что таким образом мужчина получил два годовых бонуса, причинив организации ущерб в 35 тысяч рублей.
Лидский районный отдел Следственного комитета предъявил директору предприятия обвинение сразу по трем статьям: ч. 2 ст. 303 (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч. 1 ст. 380 (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем, другим лицом, использование заведомо подложного документа), ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере).
Нелепая трагедия
Маленький мальчик погиб в Лиде вечером 19 августа 2023 года. Ребенка насмерть придавило трубой.
Сообщалось, что четырехлетний ребенок приехал на выходные в гости к бабушке вместе с родителями. Малыш играл с друзьями неподалеку от дома. Старшие дети решили сдвинуть с места трубы ливневой канализации, вес которых составляет почти две тонны. Когда дети толкнули трубу, она смертельно придавила мальчика.