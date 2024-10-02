СК предъявил обвинение по делу о гибели ребенка под канализационной трубой

Кроме того, в ходе следствия установлено, что мужчина дважды распоряжался о незаконном составлении документации, дающей право на получение годовых бонусов при выполнении прогнозных показателей. Причем за это директору причиталась выплата. Выяснилось, что таким образом мужчина получил два годовых бонуса, причинив организации ущерб в 35 тысяч рублей.