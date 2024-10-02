Нетрезвый подросток на угнанной легковушке в Столине пытался скрыться от сотрудников ГАИ

Сотрудники ГАИ в Столине заметили автомобиль, который двигался в черте города с дальним светом фар. Стражи дорог решили остановить легковушку. Однако водитель BMW проигнорировал законные требования правоохранителей и начал скрываться. Началось преследование. В тупике одной из улиц водитель остановился и вышел из автомобиля. Затем он начал убегать, но быстро был пойман.



После задержания водителя правоохранители выяснили, что за рулем находится 17-летний житель одного из рабочих поселков, который не имел права управления транспортом. Также у парня были признаки алкогольного опьянения.



Автомобиль не принадлежал водителю. Стражи порядка установили, что парень отдыхал с друзьями в гараже СТО. Когда закончились сигареты, он решил доехать до заправочной станции на автомобиле, который находился в ремонте. В беседе с сотрудниками милиции фигурант пояснил, что подрабатывал на этом СТО, поэтому у него были ключи.



Следователи возбудили уголовное дело за угон. Более того, фигурант привлечен к административной ответственности за управление транспортом без водительских прав и за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требования сотрудника органов внутренних дел об остановке.