Посольство сделало обращение к казахстанцам в Израиле

Напомним, накануне КазТАГ со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем. Конфликт между этими странами перешел в горячую фазу в ночь на 2 октября. Также КазТАГ выяснил, что полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

