Посольство сделало обращение к казахстанцам в Израиле

Астана. 2 октября. КазТАГ — Посольство Казахстана сделало обращение к казахстанцам в Израиле, передает корреспондент агентства.
«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана», — говорится на сайте посольства Казахстана в Израиле.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный).
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp).
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp).
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Напомним, накануне КазТАГ со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе сообщал, что МИД Казахстана наблюдает за ситуацией между Ираном и Израилем. Конфликт между этими странами перешел в горячую фазу в ночь на 2 октября. Также КазТАГ выяснил, что полиция в Казахстане приблизила маршруты патрулирования к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.
Казахстанским авиакомпаниям рекомендовали облетать воздушное пространство Ирана.