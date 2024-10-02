В Ростове прокурор запросил сроки для родителей убитой 8-месячной девочки

В Ростове-на-Дону прокурор запросил длительные сроки заключения для родителей, подозреваемых в убийстве 8-месячной девочки. Об этом сегодня, 2 октября, из зала суда сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
Гособвинитель потребовал для отца малышки 20 лет колонии строго режима, а для матери — 13 лет колонии общего режима. Сегодня, немного позже, сторона защиты будет обжаловать озвученные требования.
Напомним, ранее обвинительный вердикт по делу вынесли присяжные заседатели. Тогда же сообщалось, что дату окончательного приговора еще не назначили.
Слушания ведутся в Ростовском областном суде с начала августа. Матери и отцу девочки ранее было предъявлено обвинение по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, расправа произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. После произошедшего мать некоторое время утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.