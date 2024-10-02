Казахстан и Кыргызстан усиливают сотрудничество в области биологической безопасности

Астана. 2 октября. КазТАГ — Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов подтвердил активное взаимодействие с Казахстаном в вопросах по всем видам безопасности, в том числе включая биологическую, подчеркнув важность совместных усилий для предотвращения угроз, сообщает Kazinform.
«С Казахстаном у нас имеется общее понимание, какие совместные усилия и действия необходимо предпринять для предотвращения возникающих угроз для населения и государств», — рассказал он.
В Бишкеке на площадке центра экспертных инициатив «Ой-Ордо» обсудили вопросы глобальных биологических угроз и роль Кыргызстана в обеспечении национальной и региональной биологической безопасности. Секретарь Совета безопасности КР отметил, что в 2024 году состоялись две встречи, одним из которых стало заседание секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии по водно-энергетическим проблемам.
Марат Иманкулов подчеркнул, что взаимодействие между странами постоянно поддерживается, как онлайн, так и офлайн, что позволяет оперативно обмениваться информацией и координировать действия по предотвращению биологических угроз.
Заместитель директора республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций министерства здравоохранения КР Нурболот Усенбаев отметил, что сотрудничество в области биологической безопасности с Казахстаном началось еще в советское время и продолжает развиваться. В ближайшее время планируется подписание меморандума о сотрудничестве в сфере научных исследований и образовательных программ. Сотрудничество планируется между республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР и национальным научным центром особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК.
«Без первичной подготовки на базе Средне-Азиатского научно-исследовательского противочумного института в Алматы, мы не могли принимать на работу специалистов. Подготовка кадров также проводилась на нашей базе совместно с группой специалистов из Казахстана. В постсоветский период был опыт проведения совместных полевых исследований. На сегодня мы ставим вопрос о еще более тесном взаимодействии», — отметил Нурболот Усенбаев.
Министерство здравоохранения Кыргызстана также поддерживает инициативу Казахстана по созданию международного агентства по биологической безопасности под эгидой ООН. В 2025 году Кыргызстан примет председательство в ОДКБ и Координационном совете по биобезопасности, что станет важным этапом для укрепления сотрудничества в этой сфере.
Эксперт по международным вопросам Байкадам Курамаев подчеркнул, что совместные мероприятия позволяют обмениваться опытом и предотвращать последствия, подобные пандемии COVID-19.