Казахстан и Кыргызстан усиливают сотрудничество в области биологической безопасности

Заместитель директора республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций министерства здравоохранения КР Нурболот Усенбаев отметил, что сотрудничество в области биологической безопасности с Казахстаном началось еще в советское время и продолжает развиваться. В ближайшее время планируется подписание меморандума о сотрудничестве в сфере научных исследований и образовательных программ. Сотрудничество планируется между республиканским центром карантинных и особо опасных инфекций МЗ КР и национальным научным центром особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева МЗ РК.