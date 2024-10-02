В Забайкалье 13 диверсантов ответили в суде за подготовку к теракту в Приморье

В столице Забайкальского края Чите в суде за совершение 12 диверсий и подготовку к теракту ответили 13 членов ОПГ. Один из участников был не совершеннолетним. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте СК России, начиная с декабря 2022 года и по январь 2023 они за деньги подожгли локомотив, 20 релейных шкафов и трансформаторную будку. Цели диверсий находились в Красноярском крае и Москве.
— Намереваясь совершить теракт путем поджога многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморского края, фигуранты приготовили зажигательную смесь для поджога два воздушных судна СУ-30 СМ и СУ-35. Однако преступные действия злоумышленникам до конца довести не удалось, — поделились следователи.
Военный суд Читы отправил четверых подсудимых в колонию строго режима на сроки от 19 до 23 лет. Остальные восемь на сроки от 8,5 до 16 лет и пособнику назначили четыре года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что директор и заместитель лесхоза в Иркутской области попались на взятке в полмиллиона рублей.