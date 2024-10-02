В Башкирии разыскивают 30-летнюю мать-алиментщицу

В Башкирии 30-летняя мать Надежда Степанова объявлена в розыск. Женщина задолжала своему ребенку четверть миллиона рублей и продолжает не платить алименты.
Как сообщили в ГУФССП России по РБ, жительница Благоварского района может находиться в любом из районов республики. Приставы просят жителей Башкирии помочь с поисками матери.
— Всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 917 763 5403 или
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