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В Башкирии разыскивают 30-летнюю мать-алиментщицу

В Башкирии объявили в розыск 30-летнюю Надежду Степанову, задолжавшую своему ребенку более 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 30-летняя мать Надежда Степанова объявлена в розыск. Женщина задолжала своему ребенку четверть миллиона рублей и продолжает не платить алименты.

Как сообщили в ГУФССП России по РБ, жительница Благоварского района может находиться в любом из районов республики. Приставы просят жителей Башкирии помочь с поисками матери.

— Всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 917 763 5403 или 8 (347) 273−56−40, — говорится в сообщении.

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