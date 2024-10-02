Верховный суд отправил на пересмотр дело калининградских врачей

В апреле этого года адвокат Сушкевич подал жалобу в президиум Верховного суда. «С приговором и с последующими судебными актами мы не согласны, поэтому мы намерены оспаривать вплоть до председателя Верховного суда, а если потребуется — сходить и в Конституционный суд: у нас есть мнение о недопустимости незаконного воздействия на присяжных заседателей, а также на те нарушения, которые были в процессе суда присяжных в Московском областном суде для правовой определенности по отдельным вопросам», — заявлял адвокат Камиль Бабасов.