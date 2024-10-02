Верховный суд отправил на пересмотр дело калининградских врачей

Президиум Верховного суда постановил пересмотреть дело против калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, сообщили РБК в пресс-службе суда.
По версии следствия, в 2018-м врачи убили ребенка, который родился недоношенным. СК считает, что занимавшая пост замглавврача роддома Белая решила, что ребенок, скорее всего, умрет и это приведет к ухудшению статистики, а потому она поручила анестезиологу-реаниматологу Сушкевич ввести ребенку сульфат магния.
Врачи не признали вину, в 2020-м калининградский суд оправдал их, но позже решение отменили и отправили в подмосковный суд. В сентябре 2022 года Мособлсуд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима соответственно по делу об убийстве недоношенного младенца в 2018 году.
В защиту Сушкевич и Белой выступал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» (НМП) Леонид Рошаль. Он отмечал, что профессиональное сообщество требует повторно рассмотреть дело с новым составом присяжных и проведением новой экспертизы. Адвокаты врачей заявляли, что на присяжных оказывали давление. По словам Рошаля, судья выступал с напутственным словом перед присяжными больше двух часов, даже дольше государственного обвинителя, и в ходе выступления привел только факты в пользу версии обвинения. Адвокат Камиль Бабасов отметил, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, поскольку судья должен был кратко привести доводы обвинения и защиты.
В декабре прошлого года Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты врачей. Таким образом, приговор Мособлсуда был оставлен без изменений.
В апреле этого года адвокат Сушкевич подал жалобу в президиум Верховного суда. «С приговором и с последующими судебными актами мы не согласны, поэтому мы намерены оспаривать вплоть до председателя Верховного суда, а если потребуется — сходить и в Конституционный суд: у нас есть мнение о недопустимости незаконного воздействия на присяжных заседателей, а также на те нарушения, которые были в процессе суда присяжных в Московском областном суде для правовой определенности по отдельным вопросам», — заявлял адвокат Камиль Бабасов.