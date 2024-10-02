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Жители Златоуста оформили 65 кредитов по фотографиям чужих паспортов

В Челябинской области поймали мошенников, повесивших на незнакомцев десятки кредитов.

Источник: Комсомольская правда

В Златоусте полицейские поймали двоих подозреваемых в мошенничестве.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчины 33 и 26 лет купили в интернете фотографии чужих паспортов. С помощью снимков они принялись оформлять онлайн-заявки на микрокредиты. Просили суммы от 5,9 до 10,9 тыс. рублей.

Деньги перечисляли на счета аферистов, а владельцы паспортов незаметно для себя оказывались должниками. Сообщникам удалось оформить 65 займов в общей сложности на 850 тыс. рублей.

Во время обысков у мужчин изъяли 360 банковских карт, которые мошенники использовали для получения денег.

— Приняты меры к обеспечено возмещения потерпевшим ущерба. В частности, наложены аресты на недвижимое имущество обвиняемых и денежные средства, находящиеся на банковских счетах, — рассказали в полиции.

Уголовное дело златоустовцев о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передали в суд.