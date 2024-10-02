Жители Златоуста оформили 65 кредитов по фотографиям чужих паспортов

Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчины 33 и 26 лет купили в интернете фотографии чужих паспортов. С помощью снимков они принялись оформлять онлайн-заявки на микрокредиты. Просили суммы от 5,9 до 10,9 тыс. рублей.