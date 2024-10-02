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В Чите умерла женщина, раненная из-за нападения на полицейского

Женщина также пыталась спустить на полицейских собаку
Источник: Комсомольская правда

В столице Забайкалья женщина скончалась в больнице, после полученного ранения из табельного оружия. Как сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю, сибирячка пыталась ударить участкового лопатой.

Изначально ссора с женщиной произошла у одного из жителей Ингодинского района. Он и вызвал правоохранителей.

— Прибывшие по вызову работники Ингодинского отдела полиции обнаружили женщину с внешними признаками опьянения. Она вела себя неадекватно и агрессивно, провоцировала полицейских на конфликт, нецензурно выражалась и попыталась спустить на них цепную собаку, — пишут журналисты со ссылкой на ведомство.

При этом она игнорировала просьбы прекратить неадекватное поведение. Неожиданно женщина схватила лопату и замахнулась на одного из полицейских. Руководствуясь законом «О полиции» он был вынужден применить оружие. Сначала прозвучали предупредительные в воздух, а затем в ногу. Уже через день сибирячка умерла в больнице, куда ее привезли с ранением.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Чите вынесли приговор 13 членам преступной группировки за организацию 12 диверсий и попытку теракта в Приморье.