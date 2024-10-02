В Чите умерла женщина, раненная из-за нападения на полицейского

При этом она игнорировала просьбы прекратить неадекватное поведение. Неожиданно женщина схватила лопату и замахнулась на одного из полицейских. Руководствуясь законом «О полиции» он был вынужден применить оружие. Сначала прозвучали предупредительные в воздух, а затем в ногу. Уже через день сибирячка умерла в больнице, куда ее привезли с ранением.