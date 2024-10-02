В Башкирии перед судом предстанет бывший борец с коррупцией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в октябре 2023 года мужчина организовал в отношении гражданина проведение доследственной проверки и оперативно-розыскных мероприятий, за прекращение которых он получил через своего знакомого взятку — 1,5 млн рублей. Полученные деньги они разделили между собой. Позже фигурант уголовного дела потребовал ежемесячно передавать ему деньги за покровительство и непринятие мер ответственности. Пообещав заплатить 1 млн рублей, потерпевший обратился в правоохранительных органы. Противоправную деятельность пресекли в марте 2024 года при передачи посредником незаконного вознаграждения.