Самолет Красноярск — Москва экстренно приземлился в Нижнем Новгороде

Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, предпринял экстренную посадку в Нижнем Новгороде утром 2 октября. По информации Телеграм-канала «Авиаинцидент», в 7:34 с борта поступил радиосигнал о поломке, а затем была передана информация о больном пассажире.