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Самолет Красноярск — Москва экстренно приземлился в Нижнем Новгороде

На борту воздушного судна находился больной пассажир, нуждавшийся в госпитализации.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, предпринял экстренную посадку в Нижнем Новгороде утром 2 октября. По информации Телеграм-канала «Авиаинцидент», в 7:34 с борта поступил радиосигнал о поломке, а затем была передана информация о больном пассажире.

— Принято решение выполнить посадку на незапланированный аэропорт Нижний Новгород. Посадка выполнена благополучно в 8:01 по московскому времени. Пассажир снят с рейса и госпитализирован в городскую больницу № 10, — говорится в сообщении.

После дозаправки воздушное судно продолжило свой рейс. Вылет из нижегородского аэропорта имени Чкалова выполнен в 8:51.

Ранее сообщалось, что авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью был отменен по неизвестным причинам.