В Екатеринбурге потушили пожар в театре

По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерке на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Спасены шесть человек, эвакуированы 105, уточняли в МЧС. Как уточнили РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался.