Трентон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге потушили пожар в театре

МЧС: пожар в театре в Екатеринбурге полностью потушили.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в театре музкомедии в центре Екатеринбурга, сообщает региональный главк МЧС.

По данным МЧС РФ и прокуратуры региона, в среду в Екатеринбурге в здании Театра музкомедии на улице Ленина произошло возгорание вещей в гримерке на четвертом этаже на площади 15 квадратных метров. Спасены шесть человек, эвакуированы 105, уточняли в МЧС. Как уточнили РИА Новости в областном минздраве, один пострадавший при пожаре скончался.

«Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге полностью потушен. Пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

пожары