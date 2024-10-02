Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей Белой и Сушкевич

Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич. Обвинительный приговор остался в силе. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили представители Элины Сушкевич.
Президиум Верховного суда РФ отменил постановления апелляционного и кассационного судов. В среду, 2 октября, дело направили на новое рассмотрение.
Для нас это важное решение, и мы рассчитываем, что в этот раз апелляционный суд внимательно учтёт доводы, изложенные в жалобах присяжных заседателей, и примет решение о направлении дела на новое рассмотрение судом присяжных. Это может стать важным шагом на пути к восстановлению справедливости, и привести к оправдательному приговору, — считает адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.
На время повторного рассмотрения дела врачей должны перевести из колонии в СИЗО. Слушания пройдут в новом составе.
Осенью 2022 года Мособлсуд приговорил Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 годам колонии за убийство младенца. Обеим запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трёх лет после отбытия наказания. Действия Белой квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, Сушкевич — как исполнение убийства.
При этом в декабре 2020 года Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Основанием стал вердикт присяжных. Спустя полгода оправдательный приговор отменили. Материалы отправили на новое рассмотрение в Московский областной суд.
Исполнявшую обязанности главврача роддома № 4 Елену Белую задержали в ноябре 2018 года, реаниматолога Элину Сушкевич — в июне 2019-го. Бывшего руководителя учреждения Белую обвиняли в организации умышленного убийства новорождённого, врача Регионального перинатального центра Сушкевич — в убийстве малолетнего.