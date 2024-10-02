Верховный суд направил на пересмотр дело калининградских врачей Белой и Сушкевич

Для нас это важное решение, и мы рассчитываем, что в этот раз апелляционный суд внимательно учтёт доводы, изложенные в жалобах присяжных заседателей, и примет решение о направлении дела на новое рассмотрение судом присяжных. Это может стать важным шагом на пути к восстановлению справедливости, и привести к оправдательному приговору, — считает адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.