«Врач не имел права выполнять пластику»: в деле о смерти матери двоих детей после операции вскрылись пугающие подробности

Пятый месяц в Иркутске продолжается расследование уголовного дела о гибели молодой женщины после пластической операции. В середине мая 33-летняя Серафима Бочарова обратилась в частную многопрофильную клинику, чтобы исправить последствия двух перенесенных родов, а именно — убрать «фартук» на животе, который образовался во время беременности. Но уже через несколько дней женщину оттуда доставили в Областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Мама двоих детей пробыла в коме несколько дней, а спустя еще две недели умерла… Как следует из заключения о смерти, произошло аноксическое повреждение головного мозга. Другими словами, женщина скончалась из-за нехватки кислорода.