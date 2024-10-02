«Врач не имел права выполнять пластику»: в деле о смерти матери двоих детей после операции вскрылись пугающие подробности

Пятый месяц в Иркутске продолжается расследование уголовного дела о гибели молодой женщины после пластической операции. В середине мая 33-летняя Серафима Бочарова обратилась в частную многопрофильную клинику, чтобы исправить последствия двух перенесенных родов, а именно — убрать «фартук» на животе, который образовался во время беременности. Но уже через несколько дней женщину оттуда доставили в Областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Мама двоих детей пробыла в коме несколько дней, а спустя еще две недели умерла… Как следует из заключения о смерти, произошло аноксическое повреждение головного мозга. Другими словами, женщина скончалась из-за нехватки кислорода.
На днях в областном центре состоялось судебное заседание по заявлению областного Росздравнадзора. Ранее ведомство инициировало проверку, которая показала, что клиника осуществляла деятельность с нарушением лицензионных требований. Что решили служители Фемиды в отношении медучреждения?
Тщательно выбирала клинику.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, Константин и Серафима Бочаровы познакомились в кафе 15 лет назад. Отношения перетекли в брак, который зарегистрировали в 2013 году. А еще через некоторое время сибирячка подарила мужу двух дочерей. Сейчас им 9 и 6 лет.
Супруги вели предпринимательскую деятельность. У Константина собственный бизнес в сфере грузоперевозок. Серафима же стала хранительницей домашнего очага: занималась домом и воспитанием детей.
В начале этого года сибирячка решила, что хочет немного преобразить свою внешность. А именно — сделать операцию по ушиванию диастаза прямых мышц живота (пластическая операция, которая проводится для восстановления растянутого апоневроза передней брюшной стенки — прим. Ред.).
— Кроме того, у жены была маленькая пупочная грыжа, из-за которой у нее пупок немного «съехал» в сторону и образовался шарик на животе. Она хотела избавиться от него, «сдвинуть» пупок на место, а заодно устранить диастаз. Проще говоря, восстановить эстетику передней брюшной стенки, — пояснял Константин Бочаров.
Сибирячка решила, что хочет провести операцию Иркутске. Серафима тщательно изучала отзывы и рекомендации знакомых, выбирала медучреждения, общалась с хирургами. В итоге остановилась на частной клинике. Стоимость услуги составила 155 тысяч рублей.
— Врачи заверили Симу, что операция несложная. Максимум два дня понаблюдается в стационаре, а затем ее выпишут. Супруга сдала необходимые анализы. Все было отлично, — утверждал супруг погибшей.
Получила поражение головного мозга.
14 мая Константин привез жену в клинику, а сам отправился на работу. Операцию должны были провести тем же утром. Однако через некоторое время женщина позвонила супругу и сказала, что все перенесли на вечер. Почему — неизвестно. Но из-за этого сибирячка не пила и не ела весь день.
«Меня повезли в операционную» — написала Серафима мужу в 17:50. И после этого перестала выходить на связь…
Мужчина предположил, что супруга отсыпается после операции. Он несколько раз проверял сообщения от Серафимы, спрашивал ее про самочувствие. Но женщина не отвечала.
Уже утром следующего дня Константину позвонили из клиники и сообщили страшную новость: «Ваша жена находится в крайне тяжелом состоянии». Он сразу же помчался туда.
— Сима находилась в коме. Но почему это произошло — никто не мог объяснить мне несколько дней. Не получив ответа от сотрудников клиники, я обратился в Следственный комитет. И только после их запроса, на третьи сутки после операции, в клинику на симпозиум приехали врачи Иркутской областной клинической больницы. Жену перевезли в их реанимацию…
Как рассказывает Константин, врачи честно сказали ему, что у Серафимы нет шансов. У женщины произошло поражение головного мозга.
— Я получил медицинскую карточку жены из клиники. Судя по записям, пока Сима находилась там, ей якобы кололи адреналин, чтобы работало сердце. В документах не было информации ни о препаратах против поражения мозга, ни результатов МРТ головного мозга. То есть вероятно его и не делали. Вероятно, жену можно было бы еще спасти…
10 дней Серафима Бочарова находилась в реанимации. Близкие женщины молились и надеялись, что произойдет чудо. Но 27 мая стало известно, что сибирячка скончалась…
— Пока жена находилась в больнице, я обращался в различные инстанции, писал жалобы в Следственный комитет России, в Генпрокуратуру, обратился за помощью к адвокатам. При этом со стороны клиники со мной никто не связывался…
Штраф 8000 рублей за нарушения.
По факту гибели женщины СК Иркутской области завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
— При введении препаратов для общей анестезии (общий наркоз) состояние потерпевшей резко ухудшилось, и она впала в кому. Оказываемые медицинскими работниками мероприятия положительного результата не принесли, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Сейчас материалы уголовного дела находятся в первом отделе по расследованию особо важных дел Иркутской области. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Проверку также организовал и областной Росздравнадзор. Константин получил информацию о ее результатах. В клинике выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности при оказании медицинской помощи Серафиме Бочаровой. Копия документа имеется в распоряжении редакции КП-Иркутск.
— По результатам проверки в отношении ООО «****» оформлен акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по статье "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), — говорится в документе.
На днях в Арбитражном суде Иркутской области состоялось заседание. Служители Фемиды признали, что частная клиника действительно работала с множественными нарушениями.
Среди них — отсутствие у лечащего врача, оказывающего медицинскую помощь Серафиме Бочаровой, документов, подтверждающих его право на осуществление медицинской деятельности по специальности «Пластическая хирургия», нарушения приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю анестезиология и реаниматология». Также нарушен порядок ведения медицинской документации, не соблюдены условия транспортировки и хранения лекарственных препаратов.
— Суд решил удовлетворить заявленные требования и привлечь ООО «****» к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей, — говорится в решении Арбитражного суда Иркутской области.
Деятельность частной многопрофильной клиники не приостановлена. Важно отметить, что пока медучреждение понесло наказание только в рамках административной ответственности, не уголовной.
— Честно говоря, я ожидал, что деятельность клиники будет приостановлена. Нарушений целая куча, начиная от того, что лекарства хранились неправильно, заканчивая тем, что хирург вообще не имел права выполнять подобного пода операции, — рассказывает Константин. — Сейчас мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы. По прогнозам, она будет готова в конце этого года. От этого будет зависеть исход уголовного дела.