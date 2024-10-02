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На реке Дон в Ростовской области село на мель грузовое судно

В Ростовской области село на мель грузовое судно, задействовали два буксира.

Источник: Комсомольская правда

На реке Дон в Ростовской области село на мель грузовое судно, следовавшее по маршруту Ростов-на-Дону — порт Самсун (Турция). Эту информацию 2 октября подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Азовском районе, о нем стало известно примерно в 13:50.

— Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не зафиксировали. Судовой ход не нарушен, — прокомментировали в МЧС.

Сейчас для снятия судна с мели задействовали два буксира. По неподтвержденным данным, водный транспорт шел под флагом Вануату.

МЧС