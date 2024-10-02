На реке Дон в Ростовской области село на мель грузовое судно, следовавшее по маршруту Ростов-на-Дону — порт Самсун (Турция). Эту информацию 2 октября подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел в Азовском районе, о нем стало известно примерно в 13:50.
— Пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не зафиксировали. Судовой ход не нарушен, — прокомментировали в МЧС.
Сейчас для снятия судна с мели задействовали два буксира. По неподтвержденным данным, водный транспорт шел под флагом Вануату.