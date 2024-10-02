Мошенница обманула автовладельцев на 4,8 млн тенге в Астане

«Виновная размещала фиктивные объявления о продаже автозапчастей в приложении “Колеса.kz”. Обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям. С целью сокрытия преступных намерений отправляла им фиктивные договоры купли-продажи с банковскими реквизитами, а после получения денег переставала отвечать на телефонные звонки», — сообщили в прокуратуре города.