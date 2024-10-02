В Башкирии перед судом предстанет бывший сотрудник полиции за получение взятки

В Октябрьском будут судить бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют во взяточничестве.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в 2023 году он организовал доследственную проверку в отношении местного жителя. За прекращение преследования он потребовал 1,5 млн рублей. Денежное вознаграждение ему передал знакомый, который получил часть денег.
Позже экс-силовик потребовал ежемесячно передавать ему деньги за покровительство и непринятие мер ответственности. Потерпевший пообещал заплатить один миллион рублей, а сам написал заявление на полицейского.
— Противоправная деятельность была пресечена в марте 2024 года при передачи посредником незаконного вознаграждения, — уточнили в ведомстве.
Свою вину мужчина признал частично.
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