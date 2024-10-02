Трентон
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии перед судом предстанет бывший сотрудник полиции за получение взятки

Мужчина организовал доследственную проверку и выманил деньги у жертвы.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском будут судить бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют во взяточничестве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в 2023 году он организовал доследственную проверку в отношении местного жителя. За прекращение преследования он потребовал 1,5 млн рублей. Денежное вознаграждение ему передал знакомый, который получил часть денег.

Позже экс-силовик потребовал ежемесячно передавать ему деньги за покровительство и непринятие мер ответственности. Потерпевший пообещал заплатить один миллион рублей, а сам написал заявление на полицейского.

— Противоправная деятельность была пресечена в марте 2024 года при передачи посредником незаконного вознаграждения, — уточнили в ведомстве.

Свою вину мужчина признал частично.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.