В Омске суд взыскал 170 тысяч рублей с мошенницы для обманутой пенсионерки

По иску прокурора Павлоградского района Омской области Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил взыскать 170 тысяч рублей с 20-летней жительницы Нижнего Новгорода. Эти деньги вернут женщине, ставшей жертвой телефонного мошенничества.
В январе 2024 года 67-летняя пенсионерка получила звонок от человека, представившегося сотрудником банка. В результате беседы она была введена в заблуждение и перевела 170 тысяч рублей на «безопасный» счет.
В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что счет принадлежал молодой женщине, которая призналась, что за небольшое вознаграждение переводила поступившие на ее счет средства на другие счета. Теперь она обязана возместить потерпевшей ущерб.