Суд оставил на свободе свердловского фермера, обвиняемого в убийстве

Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Решение районного суда обжаловали прокуратура и потерпевшая сторона. Суд не стал его отменять.
По версии следствия, фермер выстрелил в соседа и убил его.
По неподтвержденным данным, фермер взял ружье, чтобы защититься от пьяного соседа.
«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении смертельных травм её 91-летней бабушке.
По версии следствия, 7 января этого года обвиняемая в квартире дома на улице Алтайской в Дзержинском районе Нижнего Тагила в результате ссоры с 91-летней бабушкой, находящейся в беспомощном состоянии, толкнула ее.