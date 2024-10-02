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Суд оставил на свободе свердловского фермера, обвиняемого в убийстве

2 октября Свердловский областной суд оставил в силе решение Нижнесергинского районного суда о мере пресечения в виде домашнего ареста для местного фермера, которого обвиняют в убийстве.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение районного суда обжаловали прокуратура и потерпевшая сторона. Суд не стал его отменять.

По версии следствия, фермер выстрелил в соседа и убил его.

По неподтвержденным данным, фермер взял ружье, чтобы защититься от пьяного соседа.

«МК-Урал» ранее писал, что в Нижнем Тагиле будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении смертельных травм её 91-летней бабушке.

По версии следствия, 7 января этого года обвиняемая в квартире дома на улице Алтайской в Дзержинском районе Нижнего Тагила в результате ссоры с 91-летней бабушкой, находящейся в беспомощном состоянии, толкнула ее.