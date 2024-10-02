С квартиры бывшего зампрокурора Новосибирской области Трубина сняли арест

Суд снял арест с его омской квартиры и отменил конфискацию средств. Однако арест на сумму в 820 169 рублей на банковском счете останется до исполнения приговора в части штрафа. Турбин по-прежнему должен провести 4 года в колонии и выплатить штраф в размере 15 279 144 рублей.