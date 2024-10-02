Утром 2 октября на трассе Пермь — Краснокамск столкнулись 11 автомобилей

Утром в среду, 2 октября, на трассе Пермь — Краснокамск произошло массовое ДТП с участием 11 автомобилей. В результате автоаварии пострадали три человека. Подробности рассказали в краевом управлении МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти утра на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». По предварительной информации, со стороны улицы Калинина в направлении улицы Светлогорской ехал грузовой автомобиль «МАН» под управлением 37-летнего водителя. На 1086 км автодороги он не учел метеорологические условия, не выбрал безопасную для движения скорость и столкнулся с легковушкой «Лада Гранта». Впоследствии это спровоцировало массовое ДТП на трассе. В аварию попали еще девять машин.
В результате происшествия пострадали три человека, все они получили различные травмы. Кроме того, транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время движение на данном участке уже восстановлено.
Напомним, сегодня утром в Прикамье повсеместно были отмечены серьезные заморозки, на поверхности почвы образовался иней. А некоторые районы накрыл густой туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшилась.