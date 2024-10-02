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Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку по факту смерти новорожденной в Керчи. Об этом сообщает СК.

Источник: РИА "Новости"

Жительница города обратились в его приемную «ВКонтакте» и сообщила о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери в перинатальном центре.

«В ноябре прошлого года она родила девочку, которой провели экстренную операцию, однако спустя десять дней новорожденная скончалась», — говорится в сообщении СК.

Со слов матери ребенка, трагедия могла произойти из-за того, что врачи не выявили патологию, несмотря на наличие в отделении необходимого высокоточного оборудования.

По данному факту в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводилась процессуальная проверка. По ее итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

После полученного обращения матери погибшего ребенка председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК